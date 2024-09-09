الدكتوراه ليست نهاية المطاف.. هالة السعيد توجه رسالة لشباب الخريجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كرمت جامعة اسلسكا الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وذلك أثناء حضورها حفل تخرج دفعة جديدة من برنامج ماجيستير ودكتوراه إدارة الأعمال.

وسلم الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا التكريم للدكتورة هالة السعيد في حضور دكتورة نادية العارف رئيس الجامعة، ودكتورة فرانسواز كروز الرئيس الأكاديمي لاسلسكا باريس والدكتور كريم الحناوى الأمين العام للجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتقدمت الدكتورة هالة السعيد بخالص الشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، وأشادت بالدور الفاعل الذى تقوم به الجامعة وأكدت على اعتزازها بالتكريم.

وأكدت السعيد، على أهمية البرنامج الحكومى الذى تقدمه جامعة اسلسكا الذي يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد العنصرالفعال والرئيسي في كل خطط التنمية، موضحة أن الاستثمارفي رأس المال البشري يأتي على رأس أولويات الدولة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت أن هذا البرنامج قد ساهم بطفرة كبيرة فى موظفى الحكومة المصرية، ووجهت د.هالة كلمتها لشباب الخريجين أن الدكتوراه ليست نهاية المطاف بل على الإنسان أن يظل يتعلم فى كل مراحل حياته وقالت أنها لازالت تسعى للتعلم إلى اليوم وأكدت على قيمة أن يجتهد الفرد دائما ليكون قدوة لباقى أفراد مجتمعه ويكون هذا من أهم أهدافه.

ووجهت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا التحية لأصحاب الرؤية الرواد الدكتور محمد الحناوي و الدكتور علي المليجي مؤسسى جامعة اسلسكا الذين اشتركوا في حلم تمكين الشباب من خلال التعليم إيماناً بقدراتهم وإمكانياتهم الهائلة وبالرغم من كثرة العقبات والصعوبات إلا أن الحلم تحول إلي حقيقة علي مدي مايزيد عن ربع قرن من الزمان، وكان التركيز دائماً علي الجودة وليس مجرد الإتاحة، وحالياً تعدي عدد خريجي برنامج ماچستير إدارة الأعمال العشرة ألاف خريج، ودكتوراه إدارة الأعمال 48 وقالت هؤلاء هم سفرائنا في كل مكان والدليل الدامغ علي أن إسلسكا تتحدث عن نفسها.