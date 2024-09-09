هاريس وترمب يستعدان للمناظرة بإستراتيجيات مختلفة

يختلف المرشحان السياسيان كامالا هاريس ودونالد ترمب بشكل حاد في كيفية استعدادهما للمناظرة الرئاسية، مما يؤدي إلى مواجهة لا تعكس فقط رؤيتين منفصلتين للبلاد، بل سياسيين يتعاملان مع اللحظات الكبيرة بشكل مختلف للغاية. ومن المتوقع أن يظل المرشحان - اللذان لم يلتقيا شخصيًا من قبل - خلف منصاتهما. لكن الجمهوريين يأملون أن يتجنب ترمب أي استفزازات أخرى، مثل الإشارة أو الصراخ أو الاقتراب من هاريس بطريقة قد تكون غير مريحة للنساء في الضواحي أو الناخبين المتأرجحين الآخرين.

وستواجه هاريس أيضًا تحديات فريدة تتعلق بعرقها وجنسها، بينما يدرس الناخبون ما إذا كان ينبغي لهم أن يجعلوها أول رئيسة للبلاد، حيث لا يزال بعض الناخبين يقولون إنهم غير مرتاحين للفكرة.

الاستعداد الأولي

أمضت هاريس عطلة نهاية الأسبوع منعزلة في فندق تاريخي بوسط مدينة بيتسبرغ، حيث ركزت على صقل إجابات سريعة لمدة دقيقتين، وفقًا لقواعد المناظرة.

في غضون ذلك، رفض ترمب علنا أهمية الدراسة للمناظرة. واختار الرئيس السابق بدلا من ذلك أن يملأ أيامه بالأحداث المرتبطة بالحملة.

تحذير ومخاطر

وفي إعلان جديد لحملة هاريس، حذر مسؤولون سابقون في إدارة ترمب مما يقولون إنها مخاطر رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وسيتم عرض الإعلان في فيلادلفيا وويست بالم بيتش بولاية فلوريدا حيث يعيش ترمب، وتضمن مقاطع من تصريحات لنائب الرئيس السابق مايك بنس، قال فيها إنه لن يؤيد ترمب. وحذر وزير الدفاع السابق مارك إسبر، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، من الجمهوريين.

غموض ترمب

في حين إذا سألت معارضي ترمب في المناظرة السابقة عن توقعاتهم للمناظرة القادمة، فإن العديد منهم يقولون الشيء نفسه: انتبهوا إلى الشيء الذي يقوله أو يفعله، والذي لا تستطيع هاريس الاستعداد له على الإطلاق.

وفي هذه المرحلة، من الصعب تخيل أن ترمب قد يفاجئ أي شخص بمواد جديدة، حيث أشاد بالديكتاتوريين، واقترح تعليق الدستور الأمريكي، وقال إن هاريس «تحولت إلى سوداء» مؤخرًا فقط.

ولا يعرف فريق ترمب ما سيفعله أو يقوله في أي يوم، وهذا أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة لترمب، ولكنه يفرض أيضًا ضغوطًا هائلة على هاريس.

قضية الهجرة

بينما أدان الحزب الجمهوري بشكل فعال تعامل إدارة بايدن مع الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال معظم السنوات الأربع الماضية.

وسوف تكون هاريس حريصة على تذكير الناخبين بأن ترمب ساعد في قتل مشروع قانون الهجرة الذي حظي بموافقة الحزبين، والذي كان من شأنه أن يفعل الكثير لإصلاح المشكلة. ولكن بشكل عام، من المرجح أن تكون هاريس في موقف دفاعي عندما تُثار هذه القضية.

انطلقت المناظرة الثانية للانتخابات العامة في موسم الحملة الانتخابية لعام 2024، لكنها المواجهة الأولى بين المرشحين الحاليين:

وقت المناقشة

ستبدأ المناقشة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن تستمر لمدة 90 دقيقة. وسيديرها ديفيد موير مذيع برنامج «World News Tonight» ولينسي ديفيس مذيعة برنامج «Prime».

قناة المناظرة

وتبث شبكة ABC News المناظرة على الهواء مباشرة عبر شبكتها للبث المباشر، فضلاً عن منصة البث المباشر ABC News Live، وDisney+، وHulu. كما وافقت عديد من الشبكات على بث الحدث على الهواء مباشرة.

موقع اللقاء

تُعقد المناظرة الثانية للانتخابات العامة في هذه الدورة في المركز الوطني للدستور في فيلادلفيا. وكما كانت الحال في مناظرة يونيو، لن يكون هناك جمهور حاضر. مرشحوالمسرح

سيوجد مرشحان - هاريس وترمب - على المسرح، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقيان فيها على الإطلاق. كما أنها أول مناظرة لهاريس منذ عام 2020، عندما تناظرت هي وزميل ترمب في الترشح - نائب الرئيس آنذاك مايك بنس - من خلال دروع زجاجية أثناء جائحة كوفيد-19.