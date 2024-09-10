مداهمة وكر الموت.. مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالقليوبية مساء الاثنين.

معلومات وردت لضباط المباحث الجنائية باتخاذ 3 أشخاص منزلا بعزبة الشيمي وكرا لتجارة المواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات داهمت مأمورية من العمليات الخاصة وأمن القليوبية ومباحث القناطر الخيرية الوكر.

فور اقتراب القوات بادر المتهمون بإطلاق النار صوبهم فبادلتهم الرصاص ما أسفر عن مصرع 3 عناصر إجرامية وعثر بجوارهم على أسلحة آلية وعدد من الطلقات وكمية من المخدرات.

فرضت الشرطة كردونا أمنيا بمسرح الواقعة لحين انتهاء رجال المعمل الجنائي والنيابة العامة من المعاينة.