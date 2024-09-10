محافظ الدقهلية يعتمد تعيين 969 معلمًا مساعدًا لرياض الأطفال ومعلمًا مساعدًا للصفوف الأولي ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تعيين 969 معلمًا مساعدًا لرياض الأطفال ومعلمًا مساعدًا للصفوف الأولي، ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم في المرحلة الثانية وتظلمات الدفعة الأولى، بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم بتعيينهم.

جرى تعيين 687 معلمًا مساعدًا لفصل الصفوف الأولي في مسابقة المرحلة الثانية، وتعيين 106 معلمين مساعدين لفصل الصفوف الأولي و176 معلمًا مساعدًا لرياض الأطفال ضمن تظلمات المرحلة الأولى.

كما جرى الإعلان عن مسابقة الـ30 ألف معلم بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، والدكتور عماد عبد الله، السكرتير المساعد.

وأشار "المحافظ" إلى أن الرئيس السيسي يولي تطوير العملية التعليمية اهتمامًا بالغًا، وأمر بتوفير كافة المقومات لنجاحها من خلال إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد مرزوق أن الهدف من مسابقة الـ30 ألف معلم هو سد العجز في العديد من التخصصات والمواد بالمدارس الحكومية لخدمة التلاميذ والطلاب، مشيرًا إلى أن المسابقة تمت وفقًا لأحدث وسائل التعليم الحديث وتم اختيار وانتقاء المعلمين من وسط العديد من الآلاف على أسس علمية وفقًا للكفاءة والخبرة.

وثمن "المحافظ" دور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على دوره في دعم وتطوير العملية التعليمية وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطوير العالمي الذي يشهده العالم في التعليم، ليخرج لنا جيل واعٍ ومثقف بجميع العلوم والتكنولوجيا لتلبية احتياجات السوق.