إسرائيل توقف قافلة أممية بغزة بزعم وجود مشتبه بهم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي توقيف قافلة تابعة للأمم المتحدة شمالي غزة لاستجواب فلسطينيين مشتبه بهم.

وأوضح الجيش أن القافلة لم تكن تنقل لقاحات الوقاية من شلل الأطفال، وقال إن معلومات استخباراتية أشارت إلى أن عددا من "المشتبه بهم الفلسطينيين" كانوا في القافلة.

من جانبه، قال متحدث من الأمم المتحدة إن المنظمة على دراية بواقعة تشمل موظفين ومركبات تابعين لها، وأكد أن الأولوية هي سلامة موظفي المنظمة وأمنهم.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة بغزة أن القافلة التي أوقفتها قوات الاحتلال تنقل أدوية لقاحات شلل الأطفال إلى شمال غزة.