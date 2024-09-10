شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: الحوار الوطنى يعكس حالة من التوازن فى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع في الجمهورية الجديدة، وأصبح بمثابة محطة هامة في مسيرة الإصلاح السياسي والمجتمعي.

وأوضح أمين سر اللجنة، أن الحوار الوطنى أتاح مساحة واسعة لمختلف القوى والتيارات السياسية والنقابية والأكاديمية للتعبير عن آرائهم ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن، ولهذا فقد خلق الحوار حياة سياسية أكثر تنوعا، و حالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصرى، وهو ما ساهم في تعزيز وتماسك الجبهة الداخلية ودعم مسار الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن الحوار الوطني مثالاً جيد على أهمية التفاعل الإيجابي بين الدولة والمجتمع بمختلف أطيافه، ومن ثم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان في إطار رؤية متكاملة لدعم الدولة المصرية، لافتا إلى أن تفعيل هذه التوصيات سيعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد على جديتها في الاستماع لمطالب الشعب والعمل على تنفيذها.