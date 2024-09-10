مصر تحذر من خطورة التصعيد المستمر في الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، من خطورة خطوات التصعيد المستمر في الشرق الأوسط التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس السيسي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والوفد المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أن المباحثات تركزت على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط واستعراض الجهود المكثفة لمصر والشركاء للتوصل إلى حل لتبادل الأسرى وإيقاف إطلاق النار لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة.

وأوضح أن المباحثات تركزت على التمهيد لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح آفاق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وذكر فهمي أن الرئيس السيسي شدد على مسؤوليات المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط المكثف في اتجاه التوصل إلى اتفاق يوقف العنف والتصعيد في الضفة الغربية وينهي الحرب في غزة بالشكل الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين.

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن، أمس، أن موقف بلاده واضح بالرفض الكامل للتصريحات الإسرائيلية.