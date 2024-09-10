شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب: الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسى والحزبى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الحوار الوطني ساهم في خلق حالة من التلاحم السياسي والحزبي خلال الفترة الأخيرة، ولعب دورا مهما في مناقشة العديد من القضايا التي تمس المواطن بصورة مباشرة، ونجح في تجميع كافة الأطياف والقوى السياسية على مائدة واحدة.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى أصبح منصة حوارية غير مسبوقة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية بهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن، وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وذلك للاستماع آراء مختلفة بهدف الوصول لتوصيات ترضى كل الأطراف المشاركة.

وأكد رئيس اللجنة، أن الحوار الوطنى بتشكيله الحالي استطاع ان يحقق نجاح كبيرا في تناول القضايا التي تشغل بال المواطنين، خاصة وأنه يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بمخرجاته للعمل على تنفيذها، ومن ثم فهو يعبر عن إرادة القيادة السياسية في الاستماع لمختلف الأطياف والتوجهات بغرض الوصول لأفضل المخرجات والتوصيات فيما يخص الملفات والقضايا التي يلقى الضوء عليها والتي تمثل أهمية كبرى للوطن والمواطن في نفس الوقت.