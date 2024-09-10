العسكريون المتقاعدون يغلقون طرقات المداخل المؤدية إلى السراي قبيل انعقاد جلسة الحكومة

اغلق العسكريون المتقاعدون طرقات المداخل المؤدية إلى السراي قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقد أوقفت القوى الأمنية لبعض الوقت العميد المتقاعد مارون خريش بعد إشكال حصل بينه وبين القوى الأمنية المولجة حماية التحرك.
وفي السياق، وصل كل من وزير الصناعة جورج بوشيكيان ووزير الإتصالات جوني القرم ووزير الشباب والرياضة جورس كلاس إلى السرايا للمشاركة في جلسة الحكومة.
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