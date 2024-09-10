ميقاتي باشر التحضير لجلسة مجلس الوزراء المقررة عند التاسعة صباحا وعلى جدول اعمالها 61 بندا

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى مكتبه في السراي الحكومي وباشر التحضير لجلسة مجلس الوزراء المقررة عند التاسعة صباحا وعلى جدول اعمالها 61 بندا، على ان يلي اقرار الجدول البدء بدرس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

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