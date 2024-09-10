مسؤول أميركي عن إحتمال الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله: تل أبيب قد تدفع ثمنا باهظا ولا تحقق أهدافها

حذر مسؤول أميركي كبير من احتمال نشوب حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، وأشار إلى أن مثل هذا التصعيد قد يكون له "عواقب كارثية وغير متوقعة".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن "المسؤول الأميركي أشار، خلال مؤتمر MEAD في واشنطن، إلى أنه "لا أشك في قدرات الجيش الإسرائيلي، لكن علينا أن نفكر في حقيقة أنه ستكون هناك عواقب وخيمة على كلا الجانبين".

ووفقا له، يجب على المسؤولين في إسرائيل الذين يريدون خوض حرب ضد "حزب الله" من أجل إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، أن يأخذوا في الاعتبار أنه في مثل هذا السيناريو قد يُقتل العديد من الإسرائيليين، ولن يكون لدى كثيرين آخرين منازل ليأووا إليها.

وأضاف "هناك فكرة هي أن نذهب إلى الحرب وبعد ذلك سندمر كل الصواريخ لحزب الله وسيكون كل شيء على ما يرام. الأمر ليس بهذه البساطة. لا يوجد حل سحري. لا يمكن تدمير الجانب الآخر. وفي نهاية الحرب قد تدفع إسرائيل ثمنا باهظا ولا تحقق".