"كان": مصر وافقت على دخول محمود عباس الى غزة عبر رفح بشرط موافقة إسرائيل

أفادت الإذاعة الإسرائيلية "كان" بأن "مصر وافقت على السماح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بدخول قطاع غزة عبر معبر رفح، بشرط موافقة إسرائيل على الزيارة".

وكان قد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة له في البرلمان التركي، انني "أعلن أمامكم وأمام العالم أنني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى غزة، أدعو مجلس الأمن لتأمين وصولنا إلى غزة وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف عاصمتنا الأبدية".

ولفت عباس الى ان "149 دولة اعترفت بدولة فلسطين، بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل، وانا أدعو قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة إلى المشاركة في زيارة قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلي".

واردف عباس "الشعب الفلسطيني لا يدافع عن هويته وحقوقه فحسب، بل يقف في الخندق الأمامي دفاعا عن الأمة الإسلامية في مواجهة المشروع الإسرائيلي التوسعي". واوضح بان هدف إسرائيل الحقيقي من حرب الإبادة هو اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم. واكد بان غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين.