ارتفاع حصيلة الإعصار ياغي في فيتنام إلى 63 قتيلا و40 مفقودا

أعلنت الحكومة الفيتنامية أنّ "حصيلة الإعصار ياغي الذي ضرب البلاد في نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 63 قتيلاً و40 مفقودا".

وذكرت هيئة الإغاثة من الكوارث الطبيعية في تقرير إنّ "الفيضانات والانهيارات الأرضية التي خلّفها الإعصار المدمر أسفرت أيضا عن إصابة 752 شخصا آخرين بجروح".

وتسبّب الإعصار بانهيار جسور وإلحاق أضرار بمصانع واقتلاع أسطح منازل والعديد من الأشجار، وقد تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له 149 كم/ساعة.

وصباح الثلاثاء، وصل منسوب مياه الفيضانات في بعض أنحاء مدينتي ين باي وتاي نغوين إلى أسطح المنازل المكونة من طابق واحد.