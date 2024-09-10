مسؤول روسي يعلن مقتل طفل بضربة من مسيرات أوكرانية على منطقة موسكو

أعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف أنّ طفلاً قُتل في منطقة موسكو في غارة أوكرانية، وذلك بعيد تأكيد السلطات الروسية أنها أسقطت خلال الليل ما لا يقل عنّ 71 طائرة مسيّرة معادية.

واوضح إنّ “طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات قتل للأسف” بعد أن ضربت طائرة بدون طيار مبنى سكنيا في رامنسكوي الواقعة على المشارف الجنوبية الشرقية للعاصمة. وأضاف أنّ الهجوم أوقع أيضاً جريحا واحدا. وبحسب الحاكم فإنّ 14 من هذه الطائرات المسيّرة تم إسقاطه في منطقة موسكو.

وأتى هذا الإعلان بعيد تأكيد السلطات المحلية ووكالة تاس الحكومية الروسية أنّ الدفاعات الروسية المضادّة للطائرات أسقطت فوق الأراضي الروسية ليل الإثنين-الثلاثاء ما لا يقلّ عن 75 طائرة بدون طيّار أوكرانية.

وأدّى هذا الهجوم الجوي الواسع النطاق إلى تعطل الرحلات الجوية في عدد من مطارات موسكو، بحسب مواقعها.

وفي منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا “تمّ اعتراض وتدمير 59 طائرة بدون طيار معادية”، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز، مؤكدا أنّ هذا القصف لم يسفر عن ضحايا أو أضرار.

كما قال حاكم منطقة ليبيتسك الروسية إيجور أرتامونوف على تيليغرام إن عدة طائرات مسيرة أسقطت في المنطقة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات جنوبي موسكو دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

كما اعترضت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في منطقة تولا جنوبي موسكو، بحسب تاس.