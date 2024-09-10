تفاصيل مهاجمة أوكرانيا للمناطق الروسية والعاصمة بـ144 طائرة بدون طيار

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمر تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نفذت أوكرانيا واحدة من أكبر هجماتها بطائرات بدون طيار على الإطلاق في موسكو وغرب روسيا مما أسفر عن مقتل امرأة على الأقل وتدمير عشرات المنازل وإجبار السلطات على إغلاق مطارات رئيسية في العاصمة، حسبما قال مسؤولون روس.

ووفقًا لرويترز.. أطلقت أوكرانيا أسرابًا من الطائرات بدون طيار الهجومية فوق أكبر قوة نووية في العالم، وقالت روسيا إنها دمرت ما لا يقل عن 20 طائرة بدون طيار فوق منطقة موسكو، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 21 مليون نسمة، و124 طائرة أخرى فوق ثماني مناطق أخرى.

أوكرانيا تهاجم العاصمة الروسية وموسكو تغلق 3 مطارات

وقالت هيئة الطيران الروسية إن ثلاثة من مطارات موسكو الأربعة أغلقت أمام حركة الطيران بعد الهجمات، كما أغلق طريق رئيسي يؤدي إلى العاصمة جزئيا.

وقال حاكم موسكو أندريه فوروبيوف إن هجمات الطائرات بدون طيار ألحقت أضرارا بما لا يقل عن مبنيين سكنيين شاهقين في منطقة رامينسكوي في منطقة موسكو، ما أدى إلى اشتعال النيران في الشقق.

وقال فوروبيوف إن امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا توفيت وأصيب ثلاثة أشخاص في رامينسكوي، مضيفًا أنه تم إجلاء 43 شخصًا إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع ألسنة اللهب من نوافذ مبنى سكني متعدد الطوابق، وقالت إن عشرات الشقق تضررت في منطقة رامينسكوي.

ويبلغ عدد سكان منطقة رامينسكوي، التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترا (31 ميلا) جنوب شرق الكرملين، حوالي ربع مليون نسمة، وفقا للبيانات الرسمية.

روسيا عن هجمات أوكرانيا لها: عمليات إرهابية لأنها تستهدف البنية التحتية

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 70 طائرة بدون طيار أسقطت أيضا فوق منطقة بريانسك الروسية وعشرات الطائرات الأخرى فوق مناطق أخرى، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات هناك.

ومع تقدم روسيا في شرق أوكرانيا، تحاول كييف نقل الحرب إلى روسيا بهجوم جريء على منطقة كورسك الغربية في روسيا في السادس من أغسطس وهجمات متزايدة الحجم بطائرات بدون طيار في عمق الأراضي الروسية.

وتقول روسيا إن الهجمات تشبه "الإرهاب" لأنها تستهدف البنية التحتية المدنية.

وتقول أوكرانيا إنها لها الحق في توجيه ضربات عميقة إلى روسيا، التي غزت أوكرانيا في عام 2022، على الرغم من أن الداعمين الغربيين لكييف قالوا مرارا وتكرارا إنهم لا يريدون أن تتصاعد الحرب إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا بشأن هجمات اليوم، وينفي الجانبان استهداف المدنيين، لكن مدنيين لقوا حتفهم في هجمات من الجانبين.

نمو صناعة صناعة الطائرات بدون طيار الأوكرانية

يذذكر أن صناعة الطائرات بدون طيار المحلية في أوكرانيا شهدت نموًا سريعًا ، وكثفت كييف هجماتها بالطائرات بدون طيار على البنية التحتية الروسية للطاقة والجيش والنقل، وتعد روسيا ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

ويأتي هجوم اليوم الثلاثاء في أعقاب سلسلة من الطائرات بدون طيار أطلقتها أوكرانيا في أوائل سبتمبر مستهدفة بشكل رئيسي منشآت الطاقة والكهرباء الروسية.

وقالت سلطات منطقة تولا، المجاورة لمنطقة موسكو إلى الشمال منها، لوكالة أنباء روسية رسمية إن حطام طائرة بدون طيار سقط على منشأة للوقود والطاقة، لكن "العملية التكنولوجية" للمنشأة لم تتأثر.

تاس: أنباء مقتل طفل في هجوم الطائرات بدون طيار لم يتم تأكيده

فيما قال محافظ منطقة موسكو أندريه فوروبيوف إن امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا توفيت في رامينسكوي في هجوم بطائرة بدون طيار، ولم يتم تأكيد المعلومات حول وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، كتب فوروبيوف في قناته على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام": "توفيت امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا..وفي وقت سابق أفادت الأنباء أن طفلًا يبلغ من العمر 9 سنوات توفي، ولم يتم تأكيد هذه المعلومة".

وأضاف حاكم منطقة موسكو أن ثلاثة أشخاص أصيبوا نتيجة غارة بطائرة بدون طيار، وتم نقلهم إلى المستشفى، وأضاف: "تم وضع 43 شخصًا في ملاجئ مؤقتة، وتم توفير أماكن إقامة لهم ووجبات ساخنة لهم جميعًا".