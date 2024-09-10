الأمن الروسي: لا مفاوضات مع كييف إلا بعد دحرهم من كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - قال سيرجي شويجو، سكرتير مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه لن تتم أي مفاوضات مع الإرهابيين (نظام كييف) حتى يتم دحرهم من مقاطعة كورسك الروسية، وفقًا لما أوردته"سبوتنيك".



وقال شويجو، في مقابلة على قناة "روسيا 24": "لم ولن نقم بأي مفاوضات مع الإرهابيين، وإلى أن نطردهم من أراضينا، فإننا بطبيعة الحال لن نجري أي مفاوضات معهم".

وأضاف ،"الرغبة في تنفيذ الإرهاب النووي ضد محطة كورسك للطاقة النووية هي أعلى مستوى من الإرهاب كانت لدى الإرهابيين الأوكرانيين، وكانت هناك رغبة وإصرار على الانتقال إلى هناك والاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية، لكن لحسن الحظ، لم ينجح هذا.

وفي صباح يوم 6 أغسطس الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً على الأراضي الروسية، بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الحدودية.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، إنه تم وقف تقدم القوات المعادية إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.