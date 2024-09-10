سقوط 3 شهداء في قصف الاحتلال شرق غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 3 مواطنين، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لساحة الشوا شرق مدينة غزة، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن قصف الاحتلال استهدف مواطنين عند عربة لبيع الفلافل في شارع الحكيمة قرب ساحة الشوا شرق غزة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان الاحتلال ارتكب في ساعة مبكرة من فجر اليوم، مجزرة جديدة في قطاع غزة، إذ شن غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غرب القطاع.

ووقعت المجزرة قرب مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا وإصابة 60 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير أيضا من المواطنين في عداد المفقودين.

وقال الدفاع المدني، إننا أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وأن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال بفعل الصواريخ الارتجاجية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,988 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 94,825 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.