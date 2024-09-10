تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى موعد يُحدد لاحقًا بسبب عدم اكتمال النصاب

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنّه بسبب عدم اكتمال النصاب تقرر تأجيل جلسة حكومة تصريف الأعمال التي كانت مُقررة اليوم إلى موعد يُحدد لاحقًا.

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