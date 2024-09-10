تجمع العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح بعد التأجيل الرسمي لجلسة مجلس الوزراء، ورفضوا المغادرة وفتح الطرق المقطوعة قبل ايفاد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ممثلا عنه لمفاوضتهم، واعتبروا انهم لم ينتصروا من خلال تأجيل الجلسة.

كانت هذه تفاصيل خبر العسكريون المتقاعدون رفضوا فتح الطرق قبل إيفاد ممثل عن ميقاتي لمفاوضتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.