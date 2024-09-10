أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يجيى سريع، أنّ "دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة أميركية من نوع "MQ-9" أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة".
وأوضح، في بيان، أنّه "تعد الطائرة هي الثانية التي تسقطها دفاعاتتا خلال 72 ساعة والتاسعة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، في إشارة إلى عمليات إسناد قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ومواجهة الهجمات الأميركية على اليمن.
وقال: "تشيد قواتنا بالعملية الفدائية للشهيد المجاهد ماهر الجازي والذي انتصر لدماء الشهداء بغزة بالطريقة المناسبة"، في إشارة إلى عملية معبر اللنبي.
وأوضح سريع أنّ "قواتنا تدعو كافة أبناء الأمة إلى تأدية واجباتهم الدينية والاخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة"، مضيفًا "نؤكد استمرارية عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر سريع أعلن إسقاط القوات اليمنية طائرة أميركية مسيّرة من نوع "MQ-9" هي الثانية خلال 72 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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