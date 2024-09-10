شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين تستضيف السفير اليابانى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حسين الزناتى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين أن اللجنة تستضيف اليوم الثلاثاء السفير اليابانى بالقاهرة "اوكا هيروشى"، الذى سيحضر العرض الحصرى لرائد الفن التقليدى المسرحى اليابانى" تاى ايتشرونومورا " الذى يقوم بزيارة خاصة للقاهرة لتقديم العرض، بالتعاون مع جمعية خريجى أقسام اللغة اليابانية بالجامعات المصرية.

وأشار الزناتى إلى أن السفير سيلتقى نقيب الصحفيين خالد البلشى، وأعضاء مجلس النقابة، قبل حضوره العرض، وتأتى زيارته فى إطار تقديره للدور الذى تقوم به النقابة ، فى دعم الثقافات بين الشعوب، ودورها التنويرى الذى تقوم به فى هذا الصدد.