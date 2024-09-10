شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: لابد من تدخل المجتمع الدولى لوقف الجرائم الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

ندد حزب الجيل الديمقراطى فى بيان صدر صباح اليوم الثلاثاء بالغارات الإسرائيلية على منطقة مصياف بسوريا وراح ضحيتها حوالى 16 شهيدا و36 جريحا حالة بعضهم حرجة، وذلك في حصيلة غير نهائية محملا المجتمع الدولى مسئولية عربدة الحكومة المتطرفة ، الصهيونية، وجرائمها الوحشية.

ولفت حزب الجيل، إلى أنه بسبب الفيتو الأمريكى يقف مجلس الأمن الدولى عاجزا أمام غارات طائرات العدو الصهيونى المتكررة على مواقع عدة فى سوريا العزيزة والتى تواصل غاراتها النازية واعتداءاتها الوحشية الانسانية لإبادة شعبنا الفلسطينى على مدى أكثر من 11شهر راح ضحيتها أكثر من 40 الف فلسطينى وأكثر من 100 ألف جريح ومصاب.

كما حمل بيان الجيل الادارة الأمريكية المتمثلة فى رئيسها بايدن ووزير دفاعه ووزير خارجيته مسئولية استمرار إسرائيل فى ارتكاب جرائمها الوحشية واعتداءتها المتكررة مشددا على أن الدعم المالى والعسكرى الأمريكى لحكومة النتن ياهو وراء استمرار تلك الغارات والضربات القاتلة التى تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى و القانون الدولى الانسانى.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة لاسرائيل فى ارتكابها المجازر الوحشية ضد سوريا الدولة المستقلة ذات السيادة وضد لبنان وضد الضفة الغربية وقطاع غزة وراح ضحيتها الشهداء والمصابين من المدنيين من الشعوب العربية .

ودعا رئيس حزب الجيل مجلس الأمن الدولى بالقيام بمسؤولياته الدولية لوقف العربدة والغارات الاسرائيلية وإدانتها .

كما دعا الشهابى حكومات الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها مع دولة الكيان الصهيونى المغتصب لفلسطين العربية ومراجعة علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحميلها مسئولة تلك الغارات والدماء التى سالت والأرواح التى زهقت.

