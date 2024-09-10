"النشرة": شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على طريق باب مارع- صغبين بالبقاع الغربي

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن سقوط شهيد وجريح بعد أن شنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارة حاول فيها استهداف دراجة نارية على طريق باب مارع- صغبين في البقاع الغربي ولم تصبها، بينما صودف وجود سيارة في مكان الاستهداف تعرّضت على إثرها لاضرار

وأوضح أنّه على الفور توجهت فرق الاسعاف للمكان المستهدف.