الطقس غدًا غائم جزئيًا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، إلى أنّ "طقسًا صيفيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها"، موضحة أنّ "معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة".

وتوقعت الدائرة أن يكون طقس الثلاثاء غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة. مع فرص لتساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر خاصة على المرتفعات الشمالية.

وبالنسبة ليوم غد الأربعاء، فالطقس غائم جزئيًا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل.

أما طقس الخميس فقليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل، كما تنخفض نسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر، في حين من المتوقع أن يكون طقس الجمعة غائم جزئيًا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل إضافي فوق الجبال. تنشط الرياح ويتكون الضباب فوق الجبال.