"حماس": اتهام جون كيربي للحركة بأنها غيرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار لا أساس له

اعتبرت حركة "حماس"، أن "اتهام جون كيربي لحماس بأنها غيرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار لا أساس له"، لافتةً الى أن "مزاعم كيربي بأن حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار تماه فاضح مع الموقف الإسرائيلي".

وذكرت الحركة، أن "إدارة بايدن العاجزة عن الضغط على نتانياهو تعتبر إلقاء اللوم على حماس أقل كلفة في ظل الانتخابات الأميركية"، مضيفاً "العالم يعرف أن نتانياهو هو من أضاف شروطا ومطالب جديدة وليست حماس".

وأمس، أشار مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الى أن "حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ونحن نحاول التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

ولفت كيربي، الى أننا "لا يمكننا تأكيد نقل إيران صواريخ باليستية لروسيا"، موضحاً أنه "لم يكن هناك أي كذب أو افتقار للشفافية من قبل إدارة بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان".