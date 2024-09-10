مشروع قانون في أستراليا لمنع الأطفال دون 14 أو 16 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنّ حكومته أعدت مشروع قانون يمنع الأطفال دون 14 عاماً أو حتى دون 16 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

واوضح ألبانيزي في تصريح عبر شبكة “إيه بي سي” الوطنية، إنّه يأمل أن يدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ اعتبارا من العام الجاري، مشدّدا على أنّه يفضّل أن يرى الأطفال يمضون وقتهم “في الملاعب” بدلاً من رؤيتهم يلعبون على شاشات الهواتف أو الأجهزة اللوحية.

وإذ وصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنّها “آفة” للأطفال، أكّد ألبانيزي أنّ مشروع القانون الفدرالي الذي يأمل إقراره سينصّ على حدّ أدنى لسنّ الاتّصال بفيسبوك وإنستغرام وتيك توك يتراوح بين 14 و16 عاما.

وأوضح رئيس الوزراء أنّه سيجري اختبار للتحقّق من عمر المستخدم عند اتصاله بهذه المواقع في الأشهر المقبلة، قبل أن يدخل النص حيز التنفيذ. وقال “أريد أن أرى الأطفال بعيدا عن شاشاتهم وبدلاً من ذلك في ملاعب كرة القدم وفي حمامات السباحة وملاعب التنس”. وأضاف “نريدهم أن يخوضوا تجارب حقيقية مع أناس حقيقيين لأنّنا نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي تضرّ المجتمع”.

وعندما سُئل مرارا عن هذا الموضوع، أشار ألبانيزي إلى أنه يؤيد شخصيا أن يكون الحد الأدنى للسنّ 16 عاما.