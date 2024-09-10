استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 60 بغارة إسرائيلية على خيام نازحين في مواصي خان يونس

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء أن 40 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وجرح 60 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة.

وذكرت الوكالة أن بين الضحايا عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير أيضا من الفلسطينيين في عداد المفقودين.

ونقلت وفا عن مسعفين إنه "تم انتشال 40 شهيدا و60 جريحا بعد ثلاث ساعات من عمليات الانتشال لضحايا مجزرة مواصي خان يونس". فيما قال الدفاع المدني، "إننا أمام واحدة من ابشع المجازر منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وأن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال بفعل الصواريخ الارتجاجية".

ووفقا لتقارير صحفية ومحلية، استُخدمت في الهجوم خمسة صواريخ تسببت في دمار شامل للخيام وحفر بعمق تسعة أمتار في الأرض، مما زاد من صعوبة جهود فرق الإنقاذ والطواقم الطبية في الوصول إلى الضحايا.

وأشارت وفا إلى أن المنطقة تشهد حالة من الفوضى، مع تواجد مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تحلق فوق الموقع، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي والحرائق الناجمة عن القصف.

بدوره، زعم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو التابع له قصف "أعضاء بارزين" في حركة حماس الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.