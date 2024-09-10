غالانت: حماس كتنظيم عسكري لم تعد موجودة وتخوض الآن حرب عصابات

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت أنّ اتفاق هدنة مع حركة "حماس" يسمح بالإفراج عن الاسرى في غزة، سيمثّل فرصة استراتيجية لإسرائيل لتغيير الوضع الأمنيّ على الجبهات كلها. واوضح إنّ إعادة الاسرى هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.

ولفت غالانت في تصريح له، الى ان "التوصل إلى اتفاق هو أيضًا فرصة استراتيجية تمنحنا فرصة كبيرة لتغيير الوضع الأمنيّ على الجبهات كلها." واكد بان حماس كتنظيم عسكري لم تعد موجودة وتخوض الآن حرب عصابات.