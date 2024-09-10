"يديعوت أحرنوت" عن مسؤول أميركي: إذا ذهبت إسرائيل للحرب في لبنان فلن تكون هناك منازل لتعود إليها

نقلت صيحفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أميركي رفيع، قوله إنّ "شنّ إسرئيل حربًا شاملة ضد حزب الله دون التفكير في العواقب أمر خاطئ".

وشدد على أنّه "إذا ذهبت إسرائيل للحرب في لبنان فلن تكون هناك منازل لتعود إليها"، مضيفًا "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيفتح الباب أمام اتفاق شامل في لبنان".

وقال: "نحاول منع تصعيد الصراع لأنه ينطوي على خطر الانجرار نحو حرب إقليمية".