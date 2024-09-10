بوتين سيتابع انطلاق مناورات بحرية كبرى تشارك فيها الصين من مركز عمليات بالكرملين

اعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتابع انطلاق مناورات بحرية كبرى اليوم الثلاثاء من مركز عمليات بالكرملين، مضيفا أن التدريبات ستمتد عبر محيطين وثلاثة بحار وستشمل شركاء أجانب. وذكرت وزارة الدفاع أن مناورات الحرب التي تشارك فيها البحرية الصينية أيضا ستشمل أكثر من 400 سفينة حربية وغواصة وسفينة دعم روسية، وستستمر حتى 16 أيلول في المحيطين الهادئ والقطبي الشمالي وثلاثة بحار هي المتوسط ​​والبلطيق وقزوين.

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