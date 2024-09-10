لابيد: وقف الحرب على قطاع غزة من أجل إعادة ترتيب الصفوف مصلحة سياسية وأمنية لإسرائيل

اشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الى إن وقف الحرب على قطاع غزة من أجل إعادة ترتيب الصفوف “مصلحة سياسية وأمنية لإسرائيل”.
وطالب لابيد في تصريح لهيئة البث العبرية الرسمية، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس” تعيد الإسرائيليين الاسرى من غزة، وتنهي الحرب على القطاع. وحمل نتانياهو مجدداً الفشل في التعامل مع هجمات 7 تشرين الأول على القواعد العسكرية والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
واوضح إن “حماس مسؤولة” عمّا وصفه بـ “مجزرة السابع من تشرين الاول”، لكن نتانياهو “يتحمّل المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت ذلك”، في إشارة إلى الفشل الاستخباراتي في التنبؤ بالهجوم والاستعداد له.
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