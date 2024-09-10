وزير الخارجية البريطاني: ما وقع في خان يونس صادم ويؤكد أهمية وقف إطلاق النار

اشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الى أن "ما وقع في خان يونس صادم ويؤكد أهمية وقف إطلاق النار".

واكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الاميركي انتوني بلينكن، اننا "متفقان على أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار ومسار سلام يرتكز على حل الدولتين".

وارتكب الجيش الاسرائيلي مجزرة مروعة جديدة في قطاع غزة، حيث شن غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غرب القطاع.

المجزرة التي وقعت بالقرب من مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، أسفرت عن مقتل 40 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير أيضا من المواطنين الفلسطينيين في عداد المفقودين.