إصابة فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم واندلاع اشتباكات

اندلعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، في حين أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم طولكرم.

بدوره، ذكر الجيش الإسرائيلي في بلاغ أنّ "قوات كبيرة من الجيش والشاباك وحرس الحدود تعمل بطولكرم استمرارا للعملية العسكرية شمالي الضفة

بدوره، أكّدت كتائب "شهداء الأقصى"- طولكرم، "أننا نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة لمحيط مخيم طولكرم، بالأسلحة الرشاشة".