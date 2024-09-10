"النشرة": سرقة "فيلا" في تلال بلدة مجدليون شرق صيدا بعد تكبيل الحارس وعائلته

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "لصوصا اقدموا على سرقة فيلا السيد (و .ص) في منطقة "الرفاة السكني" في تلال بلدة مجدليون - شرق صيدا وقد قاما بتكبيل حارس الفيلا وعائلته وتمكنوا من سرقة الخزنة الموجودة فيها بعد حملها ونقلها الى سيارتهم وفروا الى جهة مجهولة".

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