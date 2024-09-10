"النشرة": غارتان إسرائيليتان على النبطية والمنطقة الواقعة بين وادي جيلو وبلدة جويا

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفًا حي كسار زعتر في مدينة النبطية بعدة صواريخ، وعلى الفور تحركت سيارات الاسعاف للمكان.

كما استهدفت غارة أخرى المنطقة الواقعة بين وادي جيلو و بلدة جويا.