أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفًا حي كسار زعتر في مدينة النبطية بعدة صواريخ، وعلى الفور تحركت سيارات الاسعاف للمكان.
كما استهدفت غارة أخرى المنطقة الواقعة بين وادي جيلو و بلدة جويا.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارتان إسرائيليتان على النبطية والمنطقة الواقعة بين وادي جيلو وبلدة جويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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