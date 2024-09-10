الصحة: ثمانية جرحى في تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على النبطية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن "تحديث لحصيلة الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية"، وفيه أن "الغارة أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة تم علاجها".

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