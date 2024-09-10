ضاهر: إذا تمّ إقرار موازنة 2025 بمجموع حوالي 4 مليار دولار هذا يعني بأن الحكومة تشرّع مافيا النهب

أشار النائب ميشال ضاهر، الى أنه "إذا تمّ إقرار موازنة ٢٠٢٥ بمجموع حوالي ٤ مليار دولار فقط، فهذا يعني بأن الحكومة تعترف ضمنيًا لا بل تغطّي مسلسل التهرّب الضريبي و الجمركي وتشرّع مافيا النهب المنظّم لمقدرات الدولة".

ورأى ضاهر، أنه "عندها سيجبرون القلّة القليلة من اللبنانيين الملتزمين بدفع ضرائبهم، بالذهاب نحو العصيان المدني".