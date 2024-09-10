"النشرة": وفاة سوريَين اختناقا أثناء تنظيفهما لبئر عربي في بلدة راشيا

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "سوريَين قضيا اختناقا أثناء تنظيفهما لبئر عربي في بلدة راشيا. وقد جرى نقلهما الى احد مستشفيات المنطقة".
وفي التفاصيل، كلفت النيابة العامة الإستئنافية في البقاع طبيب شرعي للكشف على الجثتين وإصدار تقرير يؤكد سبب الوفاة.
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