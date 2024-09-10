محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من تجهيزات إنشاء معرض "أهلاً مدارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية اليوم الثلاثاء لمتابعة التجهيزات الجارية بمعرض "أهلاً مدارس" لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض دار الكتب بمنطقة الطالبية فيصل بحي بولاق الدكرور وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد .

وأكد محافظ الجيزة، خلال جولته، أن المعرض يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية ومحاربة الغلاء من خلال توفير جميع مستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية للتخفيف عن كاهل الأسر من محدودي الدخل .

وحرص المحافظ على إجراء رفع مساحي على أرض الواقع للتأكد من التزام الشركة المنفذة بتنفيذ المعرض على المساحة المخصصة والتي تصل إلى 2000م، الأمر الذي يساهم في زيادة باكيات العارضين وتشجيع روح المنافسة بين العارضين، مشددا على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من التجهيزات بالمعرض في أسرع وقت ممكن لتعظيم الاستفادة القصوى منه للمواطنين .