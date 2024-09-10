الأونروا: وقف إطلاق النار في غزة أمر حتمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ)

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الثلاثاء ضرورة رفض محاولة تهميش الأونروا بأقصى صورة ممكنة على المستوى السياسي ووقف أي محاولة لتفكيكها.

وقال لازارينى، في كلمة اليوم بالقاهرة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية، إن الفلسطينيين في قطاع غزة "يعانون كارثة إنسانية بكل المقاييس"، مشيرا إلى أن 600 ألف طالب وطالبة لا يذهبون إلى المدارس في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

وأضاف :"تمكنا من استمرار تقديم المساعدات لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة ومواصلة حملات اللقاحات"، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم السياسي والمالي للوكالة لتحقيق التزاماتها تجاه الاستجابات الإنسانية.

وشدد لازاريني على أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمر حتمي ويجب أن "نواصل دورنا لتقديم المساعدة الصحية والخدمات التعليمية للاجئين الفلسطينيين"، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم السياسي والمالي للوكالة لتحقيق التزاماتها تجاه الاستجابات الإنسانية.

وبدأت اجتماعات الدورة 162 لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة اليمن ومشاركة عدد من الضيوف الدوليين، وهم هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي والمفوض العام للأونروا، وسيجريد كاغ، كبيرة منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.