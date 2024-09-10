شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: طرح قضية محو الأمية على الحوار الوطنى تعكس التزام الدولة بالمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي ، ان طرح قضية محو الأمية على طاولة الحوار الوطني، يؤكد انه أصبح منصة حوارية لا يمكن الاستغناء عنها ، مؤكدًا أن طرح قضية الامية علي طاوله الحوار الوطني تعكس التزام الدولة بحقوق المواطنين وتوجهها نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة والعدالة.



وقال عابد، في تصريحات صحفية له، إن الحوار الوطني يشكل منصة هامة لمناقشة القضايا الوطنية الجوهرية بمشاركة كافة فئات المجتمع.



وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن قضية محو الأمية تعد من أهم القضايا التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. فالأمية تشكل عائقًا أمام التنمية المستدامة وتعزز من التهميش الاجتماعي والاقتصادي للعديد من الفئات.



وأكد النائب علاء عابد، أن القضاء على الأمية يعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وهو حق يتقاطع مع العديد من الحقوق الأخرى كحق العمل والتعليم والصحة. ويعد ضمان هذا الحق خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وهو ما يتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وتابع رئيس نقل النواب، أن الحوار الوطني يمثل فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتحديد السياسات والاستراتيجيات التي تساهم في القضاء على الأمية، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تتوافق مع احتياجات وتطلعات المجتمع المصري.



وطالب النائب علاء عابد، بضرورة تفعيل دور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في دعم برامج محو الأمية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعليم كحق أساسي لكل مواطن.

