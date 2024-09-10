دعا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، وزراء الخارجية العرب المجتمعن في القاهرة، إلى "تحمّل مسؤولياتهم في ظل العدوان وحرب الإبادة في غزة".
وقال في كلمة مصوّرة: "نؤكد أن عدوان الاحتلال لا يهدد الفلسطينيين فحسب بل الأمن القومي العربي"، مضيفًا "نتطلع لأن يفضي اجتماع وزراء الخارجية العرب للضغط على الاحتلال وداعميه لوقف العدوان والإبادة بغزة".
وأشار حمدان إلى "أننا نتطلع لأن يُحقق اجتماع وزراء الخارجية قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني".
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة حمدان: نتطلع لأن يحقق اجتماع وزراء الخارجية العرب قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.