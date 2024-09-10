أسامة حمدان: نتطلع لأن يحقق اجتماع وزراء الخارجية العرب قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني

دعا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، وزراء الخارجية العرب المجتمعن في القاهرة، إلى "تحمّل مسؤولياتهم في ظل العدوان وحرب الإبادة في غزة".

وقال في كلمة مصوّرة: "نؤكد أن عدوان الاحتلال لا يهدد الفلسطينيين فحسب بل الأمن القومي العربي"، مضيفًا "نتطلع لأن يفضي اجتماع وزراء الخارجية العرب للضغط على الاحتلال وداعميه لوقف العدوان والإبادة بغزة".

وأشار حمدان إلى "أننا نتطلع لأن يُحقق اجتماع وزراء الخارجية قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني".