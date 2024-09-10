الصحة: جريح في الغارة على أطراف جويا وارتفاع عدد جرحى غارة النبطية إلى 9

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان، أنّ "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على أطراف جويا أدت إلى إصابة شخص بجروح طفيفة".

وفي تحديث لحصيلة الغارة على مبنى في مدينة النبطية، فقد ارتفع عدد الجرحى إلى تسعة أشخاص اصاباتهم طفيفة.