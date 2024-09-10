البيسري التقى شرف الدين على رأس وفد من المودعين وعرض الأوضاع مع سويف

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، وعرض معه لآخر المستجدات لا سيما في منطقة طرابلس.

كما التقى اللواء البيسري وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين على رأس وفد من المودعين واستمع منهم إلى معاناتهم في كيفية الحصول على حقوقهم.