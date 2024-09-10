ميقاتي اتصل بالرئيس الجزائري وهنأه بإعادة انتخابه لولاية ثانية

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اتصالًا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وهنأه بإعادة انتخابه لولاية ثانية، متمنيًا للجزائر دوام الازدهار والتوفيق.
وفي 8 أيلول، أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر، عن فوز عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة بعد حصوله على 94.65% من الأصوات.
وعبّرت السلطة الوطنية للانتخابات عن شعورها بارتياح عميق إزاء المشاركة الواسعة للمواطنين بهذا الاستحقاق الانتخابي، كما أنها أشادت بالظروف التي ميّزت الحملة الانتخابية التي اتسمت بالهدوء والسلمية.
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