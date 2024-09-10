منيمنة: تعطيل بعض اعضاء مجلس بلدية بيروت هبة الـUNDP أمر مرفوض

اشار النائب ايراهيم منيمنة، أنه "من المستغرب بل من المستهجن ان يعطل بعض اعضاء مجلس بلدية بيروت هبة الـUNDP لمشروع نقاط توصيل المخلفات القابلة لإعادة التدوير بقيمة 450 الف دولار في وقت بيروت هي بِأَمسّ الحاجة لكل دولار للتخفيف عن اهلها".
ورأى ان "كان هنالك من ملاحظات على المشروع فلتأخذ بعين الاعتبار، اما الرفض للرفض فقط لحرمان بيروت فهو أمر مرفوض وسنقف ضده".
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