وزير الخارجية يشارك في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق متعدد الأطراف في القضايا العربية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
كما شارك الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع الثاني للجنة الاتصال العربية الوزارية للحوار المباشر مع الحكومة السورية، إلى جانب عددٍ من الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ162 بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة. وناقش الاجتماع تعزيز الدور العربي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية.
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