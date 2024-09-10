شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهود الإعمار فى قرية الحرابى بمطروح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي وضمن مبادرة "ايد وحدة"، قامت مؤسسة صناع الخير عضو التحالف، بالمشاركة في إدخال البهجة على قلوب الأهالي الأولي بالرعاية بقرية الحرابي بالضبعة بمطروح بالتعاون مع روتاري-قصر النيل، من خلال استمرار جهود إعادة الإعمار حيث تم بناء بيوت لهم بسقف خرسانة وارضيات سيراميك ومحارة ودهانات وباب وشباك.

كما نظمت قافلة طبية موسعة للكشف على امراض العيون و توزيع أدوات و شنط مدرسية علي الأطفال وكراتين مواد غذائية.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة "ايد واحدة" التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري ، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.