بوريل: يجب احترام قوانين الحرب وحماية المدنيين وضمان المساءلة

دان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "قتل المدنيين بغارة شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في خان يونس"، مؤكدا أنه "يجب احترام قوانين الحرب وحماية المدنيين وضمان المساءلة، ولا يمكننا تطبيع الكارثة الإنسانية في غزة".

وارتكب الجيش الاسرائيلي مجزرة مروعة جديدة في قطاع غزة، حيث شن غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غرب القطاع.

المجزرة التي وقعت بالقرب من مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، أسفرت عن مقتل 40 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير أيضا من المواطنين الفلسطينيين في عداد المفقودين.