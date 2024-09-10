كيربي: التقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في منطقة المواصي بغزة مقلقة للغاية

اشار مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الى أن "التقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الغارة على منطقة المواصي في غزة مقلقة للغاية"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات من إسرائيل حول كيفية تطور الهجوم على المواصي".

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